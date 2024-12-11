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Нейт Диас обвиняется в избиении охранника ночного клуба
Не первый подобный случай
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшей звезде UFC Нейту Диасу предъявлены обвинения в нанесении побоев сотруднику ночного клуба в Лас-Вегасе во время инцидента, который случился в августе 2024 года.
Согласно данным, опубликованным порталом TMZ Sports, предполагаемый инцидент произошёл 25 августа сразу после полуночи, когда Диас и несколько его знакомых пытались попасть в ночной клуб.
В документах свидетели рассказали полицейским, что Диас и его компания задерживали очередь в кассу, и когда охранник ночного клуба подошёл к нему, уточнив, есть ли у них какие-то проблемы, Диас тут же применил к нему физическую силу. Диас толкнул охранника, который ответил ему тем же, а затем Нейт нанёс ему удар в лицо. Теперь в отношении 39-летнего Нейта Диаса ведётся расследование дела о правонарушении.
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