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Билодид приняла участие в съемках шоу на одном из телеканалов. Фото

Единоборства

Пора входить в новую профессию

Билодид приняла участие в съемках шоу на одном из телеканалов. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка приняла участие в съемках шоу "Є питання" на Новом канале, в качестве ведущей – известная украинская звезда Леся Никитюк. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид поделилась с поклонниками серией рождественских фото.

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