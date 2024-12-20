Билодид: Несмотря на громкое и страшное утро я уже в зале. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась по своим поклонникам новым фото. Наша спортсменка, несмотря на ракетные обстрелы столицы, не изменяет своим принципам и уже посетила тренировочный зал. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Кличко рассказал , какую роль в его жизни играют деньги.