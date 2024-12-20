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Билодид: Несмотря на громкое и страшное утро я уже в зале. Фото
Тренировке ничего не помешает
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась по своим поклонникам новым фото. Наша спортсменка, несмотря на ракетные обстрелы столицы, не изменяет своим принципам и уже посетила тренировочный зал. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Кличко
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