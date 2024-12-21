  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид снялась в рекламе бриллиантов. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид снялась в рекламе бриллиантов. Фото

Единоборства
Обновлено

Осторожнее с воронами

Билодид снялась в рекламе бриллиантов. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в рекламе известного бренда ювелирных украшений. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее супруги Романчук посетили благотворительный вечер Vogue.

По теме
yellow-arrow
Билодид: Несмотря на громкое и страшное утро я уже в зале. Фото
yellow-arrow
Билодид удивила поклонников новым образом. Фото
yellow-arrow
Билодид приняла участие в съемках шоу на одном из телеканалов. Фото
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости