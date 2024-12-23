Билодид подвела итоги 2024 года. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка подвела итоги 2024 года и показала его самые яркие моменты. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан показала , как болела за Усика во время реванша против Фьюри.