Джейк Пол отреагировал на слухи о возможном бое с Макгрегором

Известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол отреагировал на слух о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конор публично объявил, что в первом квартале 2025 года проведёт бой против брата Джейка, Логана Пола. Позднее появились новости, что соперником ирландца всё же может стать Джейк, и предварительно этот поединок запланирован на лето 2025 года.

Сам Джейк отреагировал на этот слух:

"Тссс", — написал Джейк на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).