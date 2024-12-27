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Билодид: Возможностей не бывает, вы создаете их. Фото
Правильные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка, похоже, готовится к новому сезону, а слухи о возможном завершении карьеры пока не подтверждаются. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Возможностей не бывает, вы их создаете"
Напомним, что ранее Левченко
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