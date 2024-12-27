Билодид: Возможностей не бывает, вы создаете их. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка, похоже, готовится к новому сезону, а слухи о возможном завершении карьеры пока не подтверждаются. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Возможностей не бывает, вы их создаете"