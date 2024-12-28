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Билодид отправилась в горы кататься на лыжах. Фото

Единоборства
Обновлено

Отдых на экстриме

Билодид отправилась в горы кататься на лыжах. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила отдохнуть в горах и прокатиться на лыжах. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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