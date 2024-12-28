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Билодид отправилась в горы кататься на лыжах. Фото
Отдых на экстриме
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила отдохнуть в горах и прокатиться на лыжах. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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