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Дастин Порье заговорил о возвращении в октагон

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Боец не назвал имя возможного соперника

Дастин Порье заговорил о возвращении в октагон

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье опубликовал пост в социальных сетях, в котором вновь дал понять своим подписчикам о его намерении в ближайшее время вернуться в октагон.

"Грядут новости", — написал американец.

Напомним, в середине декабря стало известно, что президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя 35-летнего Порье.

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