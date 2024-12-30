Дастин Порье заговорил о возвращении в октагон

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье опубликовал пост в социальных сетях, в котором вновь дал понять своим подписчикам о его намерении в ближайшее время вернуться в октагон.

"Грядут новости", — написал американец.

Напомним, в середине декабря стало известно, что президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя 35-летнего Порье.