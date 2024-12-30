Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дастин Порье заговорил о возвращении в октагон
Боец не назвал имя возможного соперника
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье опубликовал пост в социальных сетях, в котором вновь дал понять своим подписчикам о его намерении в ближайшее время вернуться в октагон.
"Грядут новости", — написал американец.
Напомним, в середине декабря стало известно, что президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя 35-летнего Порье.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Соотечественник Фонсеки. Милан представил нового главного тренера
- Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
- Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем
- Билодид отправилась в горы кататься на лыжах. Фото
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000