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Жан Беленюк: Через 10 лет вижу себя в свободной Украине, без войны и ракет над головой
Спортсмен уверен, что война завершится победой Украины
Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, кем видит себя через 10 лет.
- Кем вы себя видите через десять лет?
Я себя вижу в свободной Украине, без войны и ракет над головой, рядом со своей семьей в статусе мужа и отца. А чем буду заниматься, пока не знаю. Это могут быть совершенно разные сферы занятий. Вот сейчас я получаю юридическое образование, буквально недавно закрыл первую сессию. Буду смотреть, где будет интереснее и где я буду видеть лучший потенциал для раскрытия своих возможностей.
Сейчас я живу только тем, чтобы как можно быстрее завершилась война нашей победой. Надеюсь, все решится в нашу пользу. Украинцы точно заслуживают иметь суверенитет и государственность. Мы должны формировать собственную политику, а не какого-то сюзерена, который будет указывать нам, что делать. В современной геополитике - это трудно сделать, но я уверен, что бог нас любит и сделает все, как нужно в контексте тех вещей, на которые мы не можем повлиять.
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