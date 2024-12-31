Беленюк: Я доволен тем, что мне выпала возможность завершить свою карьеру на мажорной ноте

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о завершении своей карьеры.

"Пока что этого особо не чувствую, потому что спорт остается в моей жизни практически на постоянной основе, но самой борьбы уже нет. С того времени, как я завершил карьеру, я ни разу не выходил на ковер. Возможно, в будущем сердце будет щемить, особенно когда я буду наблюдать за схватками своих бывших партнеров по ковру.

Возможно, эмоционально мне захочется снова окунуться в эту атмосферу, но я понимаю, что всему свое время, и надо уметь завершать такие приятные вещи, как профессиональные занятия греко-римской борьбой. Время идет, подрастает новое поколение борцов и просто невозможно постоянно быть на вершине, учитывая физические возможности. Я доволен тем, что мне выпала возможность завершить свою карьеру на мажорной ноте и выиграть бронзовую медаль Олимпиады. Золото и серебро у меня уже были, а вот бронзы как раз не хватало".