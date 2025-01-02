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В возрасте 26 лет умер боец ММА
Что стало причиной пока неизвестно
Фото: dailymail.co.uk
1 января 2025 года в возрасте 26 лет скончался новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) Хакарайя Уилсон.
По информации издания Daily Mail, тело Уилсона было обнаружено в его родной стране в городе Гисборн, куда спортсмен отправился на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Полиция возбудила уголовное дело в отношении смерти бойца. Ранее он перенес операцию.
Последний бой новозеландец провёл 27 октября 2024 года на турнире Canggu Fight Night 32 на Бали.
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