В возрасте 26 лет умер боец ММА

1 января 2025 года в возрасте 26 лет скончался новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) Хакарайя Уилсон.

По информации издания Daily Mail, тело Уилсона было обнаружено в его родной стране в городе Гисборн, куда спортсмен отправился на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Полиция возбудила уголовное дело в отношении смерти бойца. Ранее он перенес операцию.

Последний бой новозеландец провёл 27 октября 2024 года на турнире Canggu Fight Night 32 на Бали.