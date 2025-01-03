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Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года

Единоборства

Ирландец разместил соответствующий пост

Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года

Фото: Het Financieele Dagblad

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года.

Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец.

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Конор Макгрегор
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