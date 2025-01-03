Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года
Ирландец разместил соответствующий пост
Фото: Het Financieele Dagblad
Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года.
Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах
- Зеленский раскрыл, что именно имеет в виду под "справедливым миром"
- Украина неудачно стартовала на ЧМ по медиафутболу, Интер в финале Суперкубка, и сорванный трансфер Зубкова. Главные новости за 2 января
- Жан Беленюк: Через 10 лет вижу себя в свободной Украине, без войны и ракет над головой
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000