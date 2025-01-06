Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию в черно-белых тонах, очевидно выбрав светлый цвет платья. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025.