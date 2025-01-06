  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото

Единоборства
Обновлено

Надо менять профессию

Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию в черно-белых тонах, очевидно выбрав светлый цвет платья. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото - изображение 1Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025.

По теме
yellow-arrow
Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года
yellow-arrow
В возрасте 26 лет умер боец ММА
yellow-arrow
Беленюк: Я доволен тем, что мне выпала возможность завершить свою карьеру на мажорной ноте
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости