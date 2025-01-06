Конор Макгрегор намекнул на бой с бывшим соперником Майка Тайсона

Бывший двойной чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор косвенно подтвердил, что его бой с американским блогером и боксёром Логаном Полом состоится.

"$ 250 млн. #ЯИду", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, прикрепив также фотографию самого Логана Пола.

Напомним, в декабре появились слухи о том, что ирландский боец проведёт бой с Логаном Полом в Индии в текущем году. По имеющейся информации, поединок будет иметь статус профессионального.