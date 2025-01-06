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Конор Макгрегор намекнул на бой с бывшим соперником Майка Тайсона
Ирландец написал и сумму
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший двойной чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор косвенно подтвердил, что его бой с американским блогером и боксёром Логаном Полом состоится.
"$ 250 млн. #ЯИду", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, прикрепив также фотографию самого Логана Пола.
$250,000,000 ???????? #ImComing pic.twitter.com/XtIoBfI7xx— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 5, 2025
Напомним, в декабре появились слухи о том, что ирландский боец проведёт бой с Логаном Полом в Индии в текущем году. По имеющейся информации, поединок будет иметь статус профессионального.
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