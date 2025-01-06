  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Конор Макгрегор намекнул на бой с бывшим соперником Майка Тайсона
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор намекнул на бой с бывшим соперником Майка Тайсона

Единоборства

Ирландец написал и сумму

Конор Макгрегор намекнул на бой с бывшим соперником Майка Тайсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший двойной чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор косвенно подтвердил, что его бой с американским блогером и боксёром Логаном Полом состоится.

"$ 250 млн. #ЯИду", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, прикрепив также фотографию самого Логана Пола.

Напомним, в декабре появились слухи о том, что ирландский боец проведёт бой с Логаном Полом в Индии в текущем году. По имеющейся информации, поединок будет иметь статус профессионального.

По теме
yellow-arrow
Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах. Фото
yellow-arrow
Конор Макгрегор показал фото празднования Нового года
yellow-arrow
В возрасте 26 лет умер боец ММА
Конор Макгрегор Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости