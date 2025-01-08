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Президент UFC назвал пятерку лучших боев 2024 года

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Глава организации представил свой рейтинг

Президент UFC назвал пятерку лучших боев 2024 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт представил собственный топ-5 лучших выступлений бойцов в 2024 году. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Лучшие выступления бойцов по итогу 2024 года по версии Даны Уайта:

— Илия Топурия в бою с Александром Волкановски (турнир UFC 298, победа Топурии нокаутом во втором раунде);

— Макс Холлоуэй в бою с Джастином Гэтжи (турнир UFC 300, победа Холлоуэя нокаутом в пятом раунде);

— Алекс Перейра в реванше с Иржи Прохазкой (турнир UFC 303, победа Перейры нокаутом во втором раунде);

— Хамзат Чимаев в бою с Робертом Уиттакером (турнир UFC 308, победа Чимаева болевым приёмом в первом раунде);

— Илия Топурия в бою с Максом Холлоуэем (турнир UFC 308, победа Топурии нокаутом в третьем раунде).

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