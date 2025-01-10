Билодид показала болельщикам свой второй дом. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свой второй дом – Олимпийский комплекс подготовки Конче-Заспа. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Второй дом. Лучшее место для души и тела"