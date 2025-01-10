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Билодид показала болельщикам свой второй дом. Фото
Настоящая семья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свой второй дом – Олимпийский комплекс подготовки Конче-Заспа. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Второй дом. Лучшее место для души и тела"
Напомним, ранее стало известно, когда
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