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Потеря проиграл бразильцу на UFC Fight Night 249 и объявил о паузе в карьере
Без шансов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский боец Игорь Потеря (20-8) проиграл на вечере UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США). Наш соотечественник в первом раунде нокаутом уступил бразильцу Марко Тулио (12-1).
После поединка Игорь опубликовал пост, в котором объявил, что возьмет паузу в карьере для отдыха.
"Здесь даже трудно что-либо объяснять, вы сами все видели. Что случилось, то случилось. Конечно, это больно, это неприятно, но я мужчина, и если так сложилось, значит меня ждет что-то другое.
В любом случае благодарю Бога за все. От себя хочу сказать, что я загнался со всем этим и забыл, что это просто жизнь. Честно, я пашу в зале 24/7 и сейчас понимаю, что я просто разрядил себя.
Пока я возьму паузу, не знаю на какой срок, но на год точно. За последний год я провел 4 ужасных весогинки, в сумме я скинул за 4 весогонки 70 кг и мое тело говорит: "Игорь, остановись, пожалуйста". В этот раз я думал, я умираю, и даже не смог согнать до конца вес.
Нет фокуса и того желания охотника, потому что просто истощил себя как физически, так и психологически. Благодарю вас всех за поддержку, это ценно, друзья. Как говорится, чем дальше, тем интереснее. Главное – не казаться и понимать, что все происходит по каким-то причинам, и я знаю, что это за причины.
Благодарю всех настоящих друзей, кто рядом и, несмотря ни на что, поддерживает и всем сердцем со мной. Благодарю мою семью и мою прекрасную жену, которая всегда в меня верит. Жизнь не заканчивается, просто у каждого из нас свой путь и свои испытания, и как бы ни складывались жизненные обстоятельства, надо благодарить Бога за все возможности, которые он нам дает.
Теперь понимаю всем сердцем такую фразу: "Кто сильно старается, проиграет!" Подумайте об этом. Вам желаю крепкого здоровья и счастья. Немного позже выйду на связь" – написал Потеря.
Marco Tuilo ilk rountta Ihor Potteria’yı nakavt ediyor!????— MMA 101 Türkiye (@MMA101Turkiye) January 11, 2025
İlk UFC maçı. Nakavtla başlangıç. #UFCVegas101 pic.twitter.com/bSmyr5wopK
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