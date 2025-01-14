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Билодид: Весь прогресс происходит вне зоны комфорта. Фото
Лучше и не скажешь
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка объяснила, насколько важен вопрос выхода из зоны собственного комфорта для достижения новых высоких целей. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее стало известно, кто из
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