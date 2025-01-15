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Билодид: Иногда нужно просто создать свое собственное солнце. Фото

Единоборства

Милая шляпа

Билодид: Иногда нужно просто создать свое собственное солнце. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Билодид: Весь прогресс происходит вне зоны комфорта

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