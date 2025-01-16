Президент UFC рассказал, когда Макгрегор вернется в октагон

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возвращения в октагон бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ирландец не выступал с лета 2021 года, когда он проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

"Надеюсь, он вернётся в октагон осенью", — сказал Уайт в эфире Pardon My Take.

Напомним, в конце июня прошлого года Макгрегор должен был встретиться с американцем Майклом Чендлером.