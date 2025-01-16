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Опять на те же грабли. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Единоборства

Это могло произойти во время одного из матчей НБА

Опять на те же грабли. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины, пишет ESPN.

На этот раз инцидент датирован 9 июня 2023 года, когда ирландец посетил матч финальной серии НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс". Женщина, подавшая иск, утверждает, что боец силой принудил её к близости в мужском туалете.

Также заявляется, что персонал и охрана арены допустили халатность и не воспрепятствовали действию Макгрегора. Отметим, что женщина обратилась в полицию в июне 2023 года, однако изначально ей было отказано в возбуждении дела.

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Конор Макгрегор
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Комментарии
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Bаrcelinius
16.01.2025 в 20:20
А чего ж тогда полтора года молчала? Аферистка блъ..
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
16.01.2025 в 20:20
А чего ж тогда полтора года молчала? Аферистка блъ..
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0
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Gudvin85 (Киев)
16.01.2025 в 20:43
Читай внимательно
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Zapp Brannigan (Київ)
16.01.2025 в 19:35
Чому цей дебільний UFC так розкручують? Це не спорт, а шоу для бидло-гопоти і там одні довб0й0би!
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