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Опять на те же грабли. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании
Это могло произойти во время одного из матчей НБА
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины, пишет ESPN.
На этот раз инцидент датирован 9 июня 2023 года, когда ирландец посетил матч финальной серии НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс". Женщина, подавшая иск, утверждает, что боец силой принудил её к близости в мужском туалете.
Также заявляется, что персонал и охрана арены допустили халатность и не воспрепятствовали действию Макгрегора. Отметим, что женщина обратилась в полицию в июне 2023 года, однако изначально ей было отказано в возбуждении дела.
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