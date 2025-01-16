Опять на те же грабли. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины, пишет ESPN.

На этот раз инцидент датирован 9 июня 2023 года, когда ирландец посетил матч финальной серии НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс". Женщина, подавшая иск, утверждает, что боец силой принудил её к близости в мужском туалете.

Также заявляется, что персонал и охрана арены допустили халатность и не воспрепятствовали действию Макгрегора. Отметим, что женщина обратилась в полицию в июне 2023 года, однако изначально ей было отказано в возбуждении дела.