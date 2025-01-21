  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид показала фото с прогулки по Лондону
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид показала фото с прогулки по Лондону

Единоборства

Очень атмосферно

Билодид показала фото с прогулки по Лондону

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Лондоне и наслаждается местным урбанистическим пейзажем. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина рассказала о своем самочувствии после операции на ноге

По теме
yellow-arrow
Опять на те же грабли. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании
yellow-arrow
Президент UFC рассказал, когда Макгрегор вернется в октагон
yellow-arrow
Билодид: Иногда нужно просто создать свое собственное солнце. Фото
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости