Билодид показала фото с прогулки по Лондону

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Лондоне и наслаждается местным урбанистическим пейзажем. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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