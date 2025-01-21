Единоборства
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Билодид показала фото с прогулки по Лондону
Очень атмосферно
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Лондоне и наслаждается местным урбанистическим пейзажем. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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