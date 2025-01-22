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Билодид посетила одно из известнейших мест Парижа. Фото

Единоборства

Присоединилась к местной культуре

Билодид посетила одно из известнейших мест Парижа. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Париже и посетила местный Мулен Руж. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Мулен Руж – знаменитое классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году. Одна из достопримечательностей французской столицы. Расположен в 18 муниципальном округе, на бульваре Клиши.

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Дарья Билодид
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