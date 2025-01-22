Билодид посетила одно из известнейших мест Парижа. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Париже и посетила местный Мулен Руж. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Мулен Руж – знаменитое классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году. Одна из достопримечательностей французской столицы. Расположен в 18 муниципальном округе, на бульваре Клиши.