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Билодид посетила одно из известнейших мест Парижа. Фото
Присоединилась к местной культуре
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Париже и посетила местный Мулен Руж. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Мулен Руж – знаменитое классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году. Одна из достопримечательностей французской столицы. Расположен в 18 муниципальном округе, на бульваре Клиши.
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