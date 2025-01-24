Билодид: Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка объяснила, насколько важна самодисциплина на пути к высоким достижениям. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал , каким видит будущее Усика.