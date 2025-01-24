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Билодид: Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Фото

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Прекрасные слова

Билодид: Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка объяснила, насколько важна самодисциплина на пути к высоким достижениям. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал, каким видит будущее Усика.

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