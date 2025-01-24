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Билодид: Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Фото
Прекрасные слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка объяснила, насколько важна самодисциплина на пути к высоким достижениям. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Гвоздик
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