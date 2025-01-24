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Макгрегор: Однажды настанет день и я выйду на бой на голых кулаках

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Ирландец может уйти из UFC

Макгрегор: Однажды настанет день и я выйду на бой на голых кулаках

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал, что руководство UFC было против его боя по боксу с блогером Логаном Полом. Поэтому он пригрозил, что в один момент может уйти драться в лигу BKFC на голых кулаках.

"UFC были просто не в восторге от идеи организации боя по боксу. Контракт был у них на столе в письменном виде. Я и Логан находимся под эгидой компании TKO, акции которой взлетели до небес. Открылся новый рынок в Индии, который развивается.

Если говорить с точки зрения бизнеса, то в нашем поединке с Логаном был смысл, это умный шаг. Пока я не вернулся, есть смысл провести этот бой. Но UFC не имеет никакого интереса к этому матчу.

Однажды настанет день, когда вы услышите, как моя музыка начнёт играть на сцене BKFC, и я выйду на бой на голых кулаках. Не будет ни рекламы, ни чего-то ещё. Просто проведу случайный бой в карде", — приводит слова Макгрегора портал Middle Easy.

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Конор Макгрегор
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