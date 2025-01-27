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Президент UFC заблокировал бой Макгрегора и Пола

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Ранее ирландец вел переговоры об организации поединка

Президент UFC заблокировал бой Макгрегора и Пола

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт заблокировал возможность проведения выставочного боксёрского поединка между звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором и популярным рестлером Логаном Полом из-за ненависти к младшему брату Логана, известному блогеру и профессиональному боксёру Джейку Полу. Об этом пишет портал Dailymail.

Напомним, Макгрегор, который не выступал в UFC три с половиной года, недавно вёл переговоры о потенциальном поединке с Логаном с призовым фондом в $ 250 млн.

Этот бой мог бы состояться в Мумбаи (Индия) в конце этого года.

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