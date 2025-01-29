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Билодид отдыхает на Бали и показала поклонникам всю красоту местных пейзажей. Фото
Роскошная жизнь
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская вышла во
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