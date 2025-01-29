Билодид отдыхает на Бали и показала поклонникам всю красоту местных пейзажей. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская вышла во второй круг турнира WTA500 в Линце.