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Билодид отдыхает на Бали и показала поклонникам всю красоту местных пейзажей. Фото

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Билодид отдыхает на Бали и показала поклонникам всю красоту местных пейзажей. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская вышла во второй круг турнира WTA500 в Линце.

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