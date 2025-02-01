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Билодид показала невероятной красоты фото с Бали

Единоборства
Обновлено

Просто сказка

Билодид показала невероятной красоты фото с Бали

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан поделилась с поклонниками лучшими моментами января.

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Дарья Билодид
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