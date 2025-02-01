Билодид показала невероятной красоты фото с Бали

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан поделилась с поклонниками лучшими моментами января.