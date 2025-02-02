  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид: Смысл жизни в том, чтобы уметь танцевать под дождем. Видео
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид: Смысл жизни в том, чтобы уметь танцевать под дождем. Видео

Единоборства
Обновлено

Глубокое мнение

Билодид: Смысл жизни в том, чтобы уметь танцевать под дождем. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская рассказала о настрое на финальный поединок турнира в Линце.

По теме
yellow-arrow
Билодид показала невероятной красоты фото с Бали
yellow-arrow
Билодид отдыхает на Бали и показала поклонникам всю красоту местных пейзажей. Фото
yellow-arrow
Президент UFC заблокировал бой Макгрегора и Пола
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости