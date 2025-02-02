Билодид: Смысл жизни в том, чтобы уметь танцевать под дождем. Видео

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится на острове Бали и наслаждается местными пейзажами и видами. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская рассказала о настрое на финальный поединок турнира в Линце.