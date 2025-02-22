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Билодид трогательно попрощалась со своим домашним любимцем. Фото

Единоборства

Это очень больно

Билодид трогательно попрощалась со своим домашним любимцем. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка попрощалась со своим домашним любимцем – собачкой Чакки. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Прощай, мой самый сильный маленький мальчик. Ты была особой собакой, с очень сильным духом.

Ты часть моей души, благодарю тебя за все. Люблю тебя, Чаки"

Напомним, что ранее стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту.

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