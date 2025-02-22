Билодид трогательно попрощалась со своим домашним любимцем. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка попрощалась со своим домашним любимцем – собачкой Чакки. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Прощай, мой самый сильный маленький мальчик. Ты была особой собакой, с очень сильным духом.

Ты часть моей души, благодарю тебя за все. Люблю тебя, Чаки"