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Билодид трогательно попрощалась со своим домашним любимцем. Фото
Это очень больно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка попрощалась со своим домашним любимцем – собачкой Чакки. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Прощай, мой самый сильный маленький мальчик. Ты была особой собакой, с очень сильным духом.
Ты часть моей души, благодарю тебя за все. Люблю тебя, Чаки"
Напомним, что ранее стали
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