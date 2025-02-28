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Билодид поддержала Металлист перед стартом второй части чемпионата Украины. Фото
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поддержала харьковский "Металлист-1925" перед стартом второй части чемпионата Украины по футболу. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее известный
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