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Билодид поддержала Металлист перед стартом второй части чемпионата Украины. Фото

Единоборства
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Билодид поддержала Металлист перед стартом второй части чемпионата Украины. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поддержала харьковский "Металлист-1925" перед стартом второй части чемпионата Украины по футболу. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее известный латвийский биатлонист досрочно завершил сезон.

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