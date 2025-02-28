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UFC покинули сразу шесть бойцов
Один из них провел под эгидой UFC 15 боёв
Боец легчайшего дивизиона UFC 35-летний американец Коди Стаманн покинул состав самой влиятельной организации мира смешанных единоборств после восьмилетнего пребывания там. Об этом пишет портал MMA Junkie.
За эти восемь лет Стаманн успел провести под эгидой UFC 15 боёв, одержав при этом семь побед при семи поражениях, а также один поединок Коди свёл вничью.
Помимо Стаманна, промоушен также покинули американский полулегковес Хулио Арсе, австралиец Джошуа Кулибао, французский боец легчайшего дивизиона Тейлор Лапилус и бразилец Клейдсон Родригес, а также американец Джонатан Пирс, выступающий в полулёгкой весовой категории.
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