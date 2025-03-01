Беленюк: Единственное, что хорошо умеет делать Трамп – это объединять украинцев

Народный депутат Украины, многократный призер Олимпийских игр и олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Пока единственное, что хорошо умеет делать Трамп – это объединять украинцев. Только единение нации вокруг главной цели – выживание – в самые кризисные моменты истории дает нам шанс бороться дальше. Украинцы это не раз демонстрировали.

И даже когда нам сложно и мы истекаем кровью, мы никогда и никому не дадим права унижать нас. Объединяемся" – написал Жан в Фейсбук.