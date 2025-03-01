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Беленюк: Единственное, что хорошо умеет делать Трамп – это объединять украинцев
И нести ахинею
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, многократный призер Олимпийских игр и олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Пока единственное, что хорошо умеет делать Трамп – это объединять украинцев. Только единение нации вокруг главной цели – выживание – в самые кризисные моменты истории дает нам шанс бороться дальше. Украинцы это не раз демонстрировали.
И даже когда нам сложно и мы истекаем кровью, мы никогда и никому не дадим права унижать нас. Объединяемся" – написал Жан в Фейсбук.
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