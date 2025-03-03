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Билодид: Весна – это время расцветать. Фото

Единоборства

Как обычно на высоте

Билодид: Весна – это время расцветать. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка выбрала для себя яркий стиль платья, напомнив об окончании зимы и начале весны. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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