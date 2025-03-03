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Конор Макгрегор назвал сумму, которую заработал в последнем бою с Дастином Порье
Неплохо так
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что заработал более $ 30 млн за третий бой с экс-обладателем временного титула UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье.
Аккаунт The Boxing Man в соцсети X опубликовал предполагаемые гонорары участников главного карда боксёрского вечера 12 октября 2024 года. Суммарно выплаты 12 боксёров составили $ 30,5 млн.
Макгрегор не оставил без внимания данную информацию и написал следующее.
"Если данные о выплатах справедливы, то за свой последний выход в октагон UFC в 2021 году я заработал больше, чем все эти боксёры. Моё выступление установило рекорд по проданным билетам и по раскупленным платным трансляциями для UFC", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
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