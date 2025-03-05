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Дарья Билодид показала фото утренней тренировки

Единоборства

С улыбкой на лице

Дарья Билодид показала фото утренней тренировки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок со своей утренней тренировки. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Мандзин кратко подвел итоги текущего сезона.

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Дарья Билодид
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