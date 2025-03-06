  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. 12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе отстранен из-за допинга
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе отстранен из-за допинга

Единоборства

Все больше подобных случаев

12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе отстранен из-за допинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало трёхкратного призёра Олимпийских игр по греко-римской борьбе из Турции Рыза Каяалпа на четыре года.

Допинг‑проба, которую спортсмен сдал 28 мая 2024 года, дала положительный результат на триметазидин. Все результаты, показанные представителем Турции с 28 мая, аннулированы. Дисквалификация Каяалпа продлится до 30 июня 2028 года.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

35-летний Каяалпу является пятикратным чемпионом мира, а также 12-кратным чемпионом Европы.

По теме
yellow-arrow
Дарья Билодид показала фото утренней тренировки
yellow-arrow
Конор Макгрегор назвал сумму, которую заработал в последнем бою с Дастином Порье
yellow-arrow
Билодид: Весна – это время расцветать. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости