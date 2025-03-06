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12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе отстранен из-за допинга
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало трёхкратного призёра Олимпийских игр по греко-римской борьбе из Турции Рыза Каяалпа на четыре года.
Допинг‑проба, которую спортсмен сдал 28 мая 2024 года, дала положительный результат на триметазидин. Все результаты, показанные представителем Турции с 28 мая, аннулированы. Дисквалификация Каяалпа продлится до 30 июня 2028 года.
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35-летний Каяалпу является пятикратным чемпионом мира, а также 12-кратным чемпионом Европы.
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