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Билодид показала болельщикам деловой красный наряд. Фото

Единоборства
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Билодид показала болельщикам деловой красный наряд. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала перед фанатами в деловом красном наряде. Подходящий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид показала болельщикам деловой красный наряд. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свентек рассказала о своем отношении к ставкам на спорт.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 14:31
Редакция дрочит на Билодид?
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 14:31
Редакция дрочит на Билодид?
Ответить
0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 15:08
Ти тільки на чоловіків ???
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0
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Gudvin85 (Киев)
07.03.2025 в 15:14
Нет, это тонкий намек на Зелю
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