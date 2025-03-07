Билодид показала болельщикам деловой красный наряд. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала перед фанатами в деловом красном наряде. Подходящий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свентек рассказала о своем отношении к ставкам на спорт.