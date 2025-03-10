Юлия Курченко добыла золото на Гран-при по дзюдо

В австрийском Линце состоялся первый этап серии Гран-при в 2025 году. Сборная Украины завершила соревнования с заделом в три медали.

Лучший результат сборной — золотая медаль - в весе до 78 кг показала Юлия Курченко. Она одержала четыре победы, в частности в финале иппоном одолела бронзового призера ЧМ-2024, британку Эмму Рид.

Стоит отметить, что эта награда стала дебютной для украинской спортсменки на уровне Гран-при.

Следующие соревнования Мирового тура IJF состоятся 21-23 марта в грузинском Тбилиси.