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Юлия Курченко добыла золото на Гран-при по дзюдо
Дебютное золото
Фото: Getty Images
В австрийском Линце состоялся первый этап серии Гран-при в 2025 году. Сборная Украины завершила соревнования с заделом в три медали.
Лучший результат сборной — золотая медаль - в весе до 78 кг показала Юлия Курченко. Она одержала четыре победы, в частности в финале иппоном одолела бронзового призера ЧМ-2024, британку Эмму Рид.
Стоит отметить, что эта награда стала дебютной для украинской спортсменки на уровне Гран-при.
Следующие соревнования Мирового тура IJF состоятся 21-23 марта в грузинском Тбилиси.
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