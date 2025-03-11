Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билодид: Нет никаких ограничений, кроме тех, что в голове. Фото
Правильные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка, призер Олимпийских игр Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала, насколько важно ставить максимальные цели и быть готовыми к их реализации. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Нет никаких ограничений на то, чего ты можешь достичь, кроме тех, которые есть у тебя в голове"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
11.03.2025 в 10:57
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер
- Заканчивается летом. Динамо не планирует продлевать контракт с ветераном
- Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США
- Билодид показала болельщикам деловой красный наряд. Фото
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000
Комментарии 1