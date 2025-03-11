Билодид: Нет никаких ограничений, кроме тех, что в голове. Фото

Украинская дзюдоистка, призер Олимпийских игр Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала, насколько важно ставить максимальные цели и быть готовыми к их реализации. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Нет никаких ограничений на то, чего ты можешь достичь, кроме тех, которые есть у тебя в голове"