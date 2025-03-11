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Билодид: Нет никаких ограничений, кроме тех, что в голове. Фото

Единоборства
Обновлено

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Билодид: Нет никаких ограничений, кроме тех, что в голове. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, призер Олимпийских игр Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала, насколько важно ставить максимальные цели и быть готовыми к их реализации. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Нет никаких ограничений на то, чего ты можешь достичь, кроме тех, которые есть у тебя в голове"

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Дарья Билодид
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.03.2025 в 10:57
у барсел@ха и шарлотки одни ограничения в головах. Оба неизлечимо тупы. Вместе с морем.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.03.2025 в 10:57
у барсел@ха и шарлотки одни ограничения в головах. Оба неизлечимо тупы. Вместе с морем.
Ответить
0
0

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