Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Бондарь – чемпионка Европы-2025 по вольной борьбе U-23
Поздравляем нашу спортсменку
Украинка Ирина Бондарь завоевала золотую награду на чемпионате Европы-2025 по вольной борьбе в возрастной категории U-23.
В решающем поединке за победу на континентальном первенстве наша спортсменка одолела представительницу "страны 404" Амину Танделаву.
Таким образом наша соотечественница стала уже трехкратной чемпионкой Европы.
Чемпионат Европы U23-2023, Бухарест
Чемпионат Европы U23-2024, Баку
Чемпионат Европы U23-2025, Тирана
Чемпионат Европы U-23 по трем видам борьбы проходит в Тиране (Албания) с 8 по 14 марта.
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- Билодид: Нет никаких ограничений, кроме тех, что в голове. Фото
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность