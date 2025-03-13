Украинка Бондарь – чемпионка Европы-2025 по вольной борьбе U-23

Украинка Ирина Бондарь завоевала золотую награду на чемпионате Европы-2025 по вольной борьбе в возрастной категории U-23.

В решающем поединке за победу на континентальном первенстве наша спортсменка одолела представительницу "страны 404" Амину Танделаву.

Таким образом наша соотечественница стала уже трехкратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы U23-2023, Бухарест

Чемпионат Европы U23-2024, Баку

Чемпионат Европы U23-2025, Тирана

Чемпионат Европы U-23 по трем видам борьбы проходит в Тиране (Албания) с 8 по 14 марта.