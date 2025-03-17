  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL истечёт к концу марта
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL истечёт к концу марта

Единоборства

Промоушен попытается заключить новое соглашение

Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL истечёт к концу марта

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Контракт бывшего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории камерунца, а ныне бойца PFL Фрэнсиса Нганну с промоушеном может завершиться к концу марта. Об этом сообщает журналист Джон Нэш.

"Если информация, что контракт Нганну заканчивается в конце этого месяца, верна, то PFL следует поторопиться со своим предложением. Это один из главных пунктов в их маркетинговой стратегии, и, если они хотят заключить крупную сделку на телевидении после возможного ухода UFC с ESPN, им нужен Фрэнсис Нганну, чтобы привлечь внимание телеканала к заключению с ними соглашения о трансляции турниров", — приводит слова Нэша портал Boxing News.

По теме
yellow-arrow
Дарья Билодид подписала футбольный контракт с Металлистом 1925
yellow-arrow
Нганну рассказал, где проведет следующий бой - в ММА или боксе
yellow-arrow
Украинка Бондарь – чемпионка Европы-2025 по вольной борьбе U-23
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости