Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL истечёт к концу марта

Контракт бывшего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории камерунца, а ныне бойца PFL Фрэнсиса Нганну с промоушеном может завершиться к концу марта. Об этом сообщает журналист Джон Нэш.

"Если информация, что контракт Нганну заканчивается в конце этого месяца, верна, то PFL следует поторопиться со своим предложением. Это один из главных пунктов в их маркетинговой стратегии, и, если они хотят заключить крупную сделку на телевидении после возможного ухода UFC с ESPN, им нужен Фрэнсис Нганну, чтобы привлечь внимание телеканала к заключению с ними соглашения о трансляции турниров", — приводит слова Нэша портал Boxing News.