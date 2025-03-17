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ФОТО. Конор Макгрегор встретился с Трампом в Белом доме

Единоборства

Ну и как же без совместного фото

ФОТО. Конор Макгрегор встретился с Трампом в Белом доме

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Их встреча приурочена ко дню святого Патрика, который отмечается ежегодно 17 марта.

Напомним, что Конор Макгрегор не проводил поединки с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом в первом раунде представителю США Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.

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Конор Макгрегор
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