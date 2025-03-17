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Оливейра: Фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора

Единоборства

По мнению Чарльза, ирландец больше не вернется в октагон

Оливейра: Фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра уверен, что известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор больше никогда не вернётся в октагон.

"Честно говоря, я не знаю, почему люди всё ещё говорят о Коноре Макгрегоре. Он сделал всё, что хотел в спорте, и теперь выбирает жить по своему. Мы ждали его возвращения, и Майкл Чендлер ждал около двух лет, но он не появился. Я думаю, фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора — он больше не будет драться", — приводит слова Оливейры портал MMA News.

Напомним, что Конор Макгрегор не проводил поединки с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом в первом раунде представителю США Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.

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