Появился официальный постер к UFC 314

Опубликован официальный постер к бойцовскому турниру UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).

В главном бою экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски (26-4) сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом (23-6).

В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер (23-9) встретится с британцем Пэдди Пимблеттом (22-3).

