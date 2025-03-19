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Появился официальный постер к UFC 314
Турнир состоится 13 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine
Опубликован официальный постер к бойцовскому турниру UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).
В главном бою экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски (26-4) сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом (23-6).
В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер (23-9) встретится с британцем Пэдди Пимблеттом (22-3).
Less than a month away! ????— UFC (@ufc) March 18, 2025
The #UFC314 poster is HERE! ???? pic.twitter.com/KqjIPa3br4
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