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Билодид похвасталась шикарным букетом тюльпанов. Фото
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала шикарный букет тюльпанов. Кто подарил Дарье такую красоту – неизвестно. Соответствующий снимок Билодид опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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Напомним, что ранее МОК
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