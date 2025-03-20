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Билодид похвасталась шикарным букетом тюльпанов. Фото

Единоборства

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Билодид похвасталась шикарным букетом тюльпанов. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала шикарный букет тюльпанов. Кто подарил Дарье такую ​​красоту – неизвестно. Соответствующий снимок Билодид опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Билодид похвасталась шикарным букетом тюльпанов. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее МОК официально включил бокс в программу Олимпиады-2028.

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Дарья Билодид
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