Билодид показала снимки с новой фотосессии

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из новой фотосессии в черно-белых тонах. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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