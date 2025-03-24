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Бывший чемпион UFC приговорен к пяти годам лишения свободы

Единоборства

Инцидент произошел в 2022 году

Бывший чемпион UFC приговорен к пяти годам лишения свободы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

42-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес решением суда округа Санта-Клара приговорён к пяти годам лишения свободы за покушение на убийство и за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия, которое он совершил в 2022 году.

Отметим, что заместитель окружного прокурора запрашивал от 30 лет до пожизненного заключения. Сторона защиты настаивала на условном или испытательном сроке.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика.

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