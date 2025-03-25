Бывшему чемпиону UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцу Конору Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы. Об этом пишет издание Irish Inependent.

Согласно имеющейся информации, директор государственного обвинения Ирландии внимательно изучил публикации Конора в X, сделанные в ночь перед беспорядками в Дублине в ноябре 2023 года, в которых тот высказывался о мигрантах. По мнению властей, его сообщения могли спровоцировать насилие со стороны ирландцев.

По законам Ирландии, за разжигание ненависти полагается до семи лет лишения свободы. Отметим, что обвинения в адрес Макгрегора на данный момент не выдвигались, поскольку расследование продолжается.