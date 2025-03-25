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Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы

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Очередное судебное дело

Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшему чемпиону UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцу Конору Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы. Об этом пишет издание Irish Inependent.

Согласно имеющейся информации, директор государственного обвинения Ирландии внимательно изучил публикации Конора в X, сделанные в ночь перед беспорядками в Дублине в ноябре 2023 года, в которых тот высказывался о мигрантах. По мнению властей, его сообщения могли спровоцировать насилие со стороны ирландцев.

По законам Ирландии, за разжигание ненависти полагается до семи лет лишения свободы. Отметим, что обвинения в адрес Макгрегора на данный момент не выдвигались, поскольку расследование продолжается.

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