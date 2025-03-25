Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы
Очередное судебное дело
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшему чемпиону UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцу Конору Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы. Об этом пишет издание Irish Inependent.
Согласно имеющейся информации, директор государственного обвинения Ирландии внимательно изучил публикации Конора в X, сделанные в ночь перед беспорядками в Дублине в ноябре 2023 года, в которых тот высказывался о мигрантах. По мнению властей, его сообщения могли спровоцировать насилие со стороны ирландцев.
По законам Ирландии, за разжигание ненависти полагается до семи лет лишения свободы. Отметим, что обвинения в адрес Макгрегора на данный момент не выдвигались, поскольку расследование продолжается.
Популярное сейчас
- Переговоры между РФ и США завершились без итогового заявления. На России обвинили в этом Украину
- Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги
- Миколенко прокомментировал свою травму
- Бывший чемпион UFC приговорен к пяти годам лишения свободы
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014